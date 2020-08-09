В Екатеринбурге на парковке участники автоклубов устроили вечеринку с танцами

В Екатеринбурге на парковке участники автоклубов устроили вечеринку с танцами

Сегодня, 11:40ПроисшествияСкриншот с видео E1.ru
У магазина Леруа Мерлен в Екатеринбурге собрались автолюбители. Под громкую музыку они устроили конкурс уличных танцев, сообщает E1.

Вечером 8 августа у строительного магазина Леруа Мерлен собралась группа автолюбителей из нескольких автоклубов. Включив громкую музыку, автолюбители устроили своеобразную вечеринку на открытом воздухе. Позже под музыку начали танцевать в уличном стиле, устраивали «батлы».

Фото:YouTube-канал "Истории из России"

Разгонять нарушителей общественного порядка пришлось нескольким патрульным машинам ГИБДД и отряду ППС. О задержаниях информации нет.

Ранее в Екатеринбурге под окнами здания свердловского правительства прошлв ещё одна шумная вечеринка, на которой собрались порядка 200 человек. В результате её организаторы получили штрафы.

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