В Екатеринбурге на парковке участники автоклубов устроили вечеринку с танцами

Вечером 8 августа у строительного магазина Леруа Мерлен собралась группа автолюбителей из нескольких автоклубов. Включив громкую музыку, автолюбители устроили своеобразную вечеринку на открытом воздухе. Позже под музыку начали танцевать в уличном стиле, устраивали «батлы».
Разгонять нарушителей общественного порядка пришлось нескольким патрульным машинам ГИБДД и отряду ППС. О задержаниях информации нет.
Ранее в Екатеринбурге под окнами здания свердловского правительства прошлв ещё одна шумная вечеринка, на которой собрались порядка 200 человек. В результате её организаторы получили штрафы.