В Екатеринбурге после вынесения приговора в суде умер своровавший рыбу мужчина

Украл красную рыбу больше чем на 1000 рублей в магазине, а умер уже после суда, находясь в кабинете секретаря для подписания документов. Секретарша не смогла нащупать пульс, скорее всего, какие-то проблемы с сердцем, рассказал изданию свой неофициальный источник.