В Екатеринбурге после вынесения приговора в суде умер своровавший рыбу мужчина

В Екатеринбурге после вынесения приговора в суде умер своровавший рыбу мужчина

Сегодня, 15:54Происшествия1MiMediainvest.ru
Мужчина скончался после вынесения приговора Железнодорожным судом Екатеринбурга за воровство рыбы, пишет Ура.ру.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 72 часа.

Украл красную рыбу больше чем на 1000 рублей в магазине, а умер уже после суда, находясь в кабинете секретаря для подписания документов. Секретарша не смогла нащупать пульс, скорее всего, какие-то проблемы с сердцем, рассказал изданию свой неофициальный источник.

Ранее в Екатеринбурге мужчина умер, не дойдя до больницы. Он дошел до велосипедной парковки, наклонился на ней и больше не поднялся. Тело мужчины не убирали три часа.

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