В Екатеринбурге после вынесения приговора в суде умер своровавший рыбу мужчина

Мужчина скончался после вынесения приговора Железнодорожным судом Екатеринбурга за воровство рыбы, пишет Ура.ру.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 72 часа. Украл красную рыбу больше чем на 1000 рублей в магазине, а умер уже после суда, находясь в кабинете секретаря для подписания документов. Секретарша не смогла нащупать пульс, скорее всего, какие-то проблемы с сердцем, рассказал изданию свой неофициальный источник. Ранее в Екатеринбурге мужчина умер, не дойдя до больницы. Он дошел до велосипедной парковки, наклонился на ней и больше не поднялся. Тело мужчины не убирали три часа.

