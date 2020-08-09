В Екатеринбурге после вынесения приговора в суде умер своровавший рыбу мужчина

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 72 часа.
Украл красную рыбу больше чем на 1000 рублей в магазине, а умер уже после суда, находясь в кабинете секретаря для подписания документов. Секретарша не смогла нащупать пульс, скорее всего, какие-то проблемы с сердцем, рассказал изданию свой неофициальный источник.
Ранее в Екатеринбурге мужчина умер, не дойдя до больницы. Он дошел до велосипедной парковки, наклонился на ней и больше не поднялся. Тело мужчины не убирали три часа.