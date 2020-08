На трассе до Усть-Утки в кювет вылетел автомобиль LADA из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщает ИА "Все Новости".

Авария произошла 8 августа. Водитель не смог справиться с управлением автомобиля и он оказался в кювете. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения 18-летний водитель автомобиля. С переломами молодого человека увезли на «скорой» в больницу. Недавно в больнице скончался пострадавший в ДТП на трассе Кировград-Левиха. Молодой человек находился коме, а последние дни в отделении нейрохирургии.

