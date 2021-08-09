15 спасателей тушили жилой дом на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Напомним, 14 июля в саду под Нижним Тагилом на станции Анатольская огонь уничтожил дом, баню, а также надворные постройки. Пожилая семейная пара и внучка сумели самостоятельно выбраться из жилища. Предварительно, причиной пожара названо замыкание в электропроводке.