15 спасателей тушили жилой дом на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 12.19. Приехавшим спасателям пришлось бороться с огнем на площади 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Горел второй этаж дома, крыша. Пожар заметили соседи, они вызвали спасателей. Причина возгорания устанавливается, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Сотрудники МЧС закончили проливку и разбор конструкций, поврежденных огнем, в 13.50.
Напомним, 14 июля в саду под Нижним Тагилом на станции Анатольская огонь уничтожил дом, баню, а также надворные постройки. Пожилая семейная пара и внучка сумели самостоятельно выбраться из жилища. Предварительно, причиной пожара названо замыкание в электропроводке.