28-лений мужчина покончил с собой в отделе полиции Туринского района

28-лений мужчина покончил с собой в отделе полиции Туринского района
28-лений мужчина покончил с собой в отделе полиции Туринского района
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: 1МI
В изоляторе временного содержания в полиции Туринского района скончался задержанный, он наложил на себя руки. Труп мужчины был обнаружен в ходе обхода камер 7 августа 2021 года.

28-летний мужчина покончил с собой, находясь в камере в отделе полиции Туринского района вечером в субботу 7 августа. Его обнаружил дежурный, который и вызвал на место происшествия «скорую помощь».

По приезду медики констатировали смерть.

Инцидент стал поводом для проверки со стороны СКР. В данный момент тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины летального исхода.

Известно, что ранее мужчина был судим за наркотики, он был задержан за нарушения правил домашнего ареста.

Напомним, утром 30 июля 2021 года в отделе полиции Асбеста обнаружено тело 30-летнего задержанного местного жителя. На теле мужчины обнаружены признаки, характерные для суицида.

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