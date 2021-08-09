28-лений мужчина покончил с собой в отделе полиции Туринского района

28-летний мужчина покончил с собой, находясь в камере в отделе полиции Туринского района вечером в субботу 7 августа. Его обнаружил дежурный, который и вызвал на место происшествия «скорую помощь».
По приезду медики констатировали смерть.
Инцидент стал поводом для проверки со стороны СКР. В данный момент тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины летального исхода.
Известно, что ранее мужчина был судим за наркотики, он был задержан за нарушения правил домашнего ареста.
Напомним, утром 30 июля 2021 года в отделе полиции Асбеста обнаружено тело 30-летнего задержанного местного жителя. На теле мужчины обнаружены признаки, характерные для суицида.