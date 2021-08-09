Один из водителей пострадал в массовом ДТП в центре Екатеринбурга

В ночь на 9 августа на пересечении улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге столкнулись три иномарки: Audi, BMW и Volkswagen.
Очевидцы массового ДТП рассказали, что серебристый Audi столкнулся с черным внедорожником BMW, который от удара развернуло и отбросило на Volkswagen.
Одного человека увозили на скорой, он был весь в крови, рассказал свидетель аварии Е1.
На месте происшествия обстоятельства и причины ДТП выясняли сотрудники ГИБДД.
Пострадавший водитель Audi TT был госпитализирован в больницу.
Как отметили в Госавтоинспекции, все водители находились за рулем без признаков опьянения.
Напомним, утром 8 августа двое 19-летних подростков погибли в дорожной аварии на трассе Камышлов — Сухой Лог. Они ехали на ВАЗ-21093, когда на встречную полосу выехал 57-летний водитель грузовика.