«Пациентка не жаловалась»: в клинике не комментируют скрытие эмбриона от тагильчанки

К клинике «Гармония», в которой был скрыт один из двух эмбрионов от тагильчанки Елены, заявили, что она не обращалась с жалобами на качество медицинских услуг. Однако женщина утверждает, что предъявляла претензии не только к лечащему врачу, завотделения ВРТ Сергею Яковлеву, но также и к главврачу Евгению Плотко.

Я разговаривала с главврачом по телефону. Так как в это время у меня был коронавирус, я не могла к ним приехать. Он сказал, что в курсе всех событий, а эмбрион мне отдадут. При этом главврач тоже не извинился, как и Яковлев, который заявил, что не знал о втором эмбрионе. Все обращения были устными, письменных не было, рассказала редакции TagilСity.ru тагильчанка. Также в ответе на запрос редакции TagilCity.ru из клиники сказано, что по итогам проверки, проведенной страховой компанией «СОГАЗ-Мед», претензий к деятельности медцентра не предъявлено. Действительно, претензий к ним не предъявлено, потому что их не было в отношение моего здоровья. Проверка подтвердила наличие второго эмбриона. Сейчас прокуратура должна выяснить, почему и как это произошло, ждем ответа из ведомства, пояснила Елена. Кроме того, в «Гармонии» заявили, что считают обвинения необоснованными и порочащими деловую репутацию клиники. Однако в компании не ответили на вопросы редакции о том, как могло произойти расхождение в количестве эмбрионов, проводилась ли внутренняя проверка после инцидента, а также происходили ли ранее такие случаи в медучреждении. ООО МФЦ «Гармония» не занимается реализацией половых клеток и эмбрионов, рассказал редакции TagilCity.ru врио директора Леонид Хаютин. Напомним, тагильчанка Елена рассказала, что от нее скрыли один из двух эмбрионов в клинике «Гармония» в Екатеринбурге, когда она делала ЭКО в декабре 2020 года. По ее словам, ей сообщили о наличии только одного биоматериала и подсадили его, но операция не удалась. О том, что было заморожено два эмбриона, она узнала, решив сделать повторное ЭКО в другой клинике. Новый лечащий врач запросил эмбриологическую карту, которая не выдается на руки пациенткам. По документам, заморожены были два биологических материала. Елена попросила страховую компанию провести проверку, которая подтвердила этот факт и выявила, что сведения о криоконсервации были доведены до тагильчанки не в полном объеме. Затем женщина позвонила в «Гармонию», чтобы выяснить ситуацию. По ее словам, завотделения ВРТ Сергей Яковлев вел себя по-хамски и заявил, что не знал о наличии второго эмбриона, но согласился отдать его. Также тагильчанка написала заявление в прокуратуру, чтобы правоохранители провели проверку. Елена не считает, что произошла организационная ошибка, она думает, что второй эмбрион намеревались продать. Скрыли один из двух эмбрионов: тагильчанка обвинила медцентр Екатеринбурга после ЭКО

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