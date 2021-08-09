Погромщик магазинов в Ленинском районе Нижнего Тагила задержан

Напомним, в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года молодой человек разгромил кашпо с цветами у кофейни на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле и разбил витрины нескольких магазинов в центре города. Вандал попал на камеры видеонаблюдения.