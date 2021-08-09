Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга

Сообщение о повешенном мужчине поступило в дежурную часть полиции от местных жителей около 16:30 в субботу 7 августа. По прибытию на место инцидента — в лесной массив недалеко от улицы Луганская, полицейским и следователям удалось оперативно установить личность погибшего. Им оказался 27-летний уроженец Ульяновской области.