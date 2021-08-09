Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга

Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга
Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Труп мужчины был обнаружен прохожими в парке Екатеринбурга вечером 7 августа. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Сообщение о повешенном мужчине поступило в дежурную часть полиции от местных жителей около 16:30 в субботу 7 августа. По прибытию на место инцидента — в лесной массив недалеко от улицы Луганская, полицейским и следователям удалось оперативно установить личность погибшего. Им оказался 27-летний уроженец Ульяновской области.

Как мужчина из другого региона оказался в столице Среднего Урала, где проживал и чем занимался — это предстоит установить следователям.

По предварительным данным, как отметили в пресс-службе СКР, смерть мужчины не носит криминального характера.

В СКР проводится проверка. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза.

Напомним, 5 августа было обнаружено тело студента колледжа прикладных искусств из Нижнего Тагила, который свел счеты с жизнью. Причину произошедшего выясняют в СКР, в данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиемужчинаобществодеревопарксамоубийствоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы