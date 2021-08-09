При взрыве банкомата в «Пятерочке» в поселке под Екатеринбургом пострадал грабитель

Один из грабителей пострадал в результате взрыва банкомата в магазине сети «Пятерочка» в поселке Кедровое под Екатеринбургом.

Попытка ограбления банкомата, которую, судя по записям камеры видеонаблюдения, организовали двое мужчин, произошла около 03.30 в понедельник 9 августа. Сообщение о взрыве и похищении денег из банкомата поступило в полицию Верхней Пышмы. По предварительным данным, злоумышленников было двое, один из них, возможно, получил травму при совершении преступления,рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1. Точная сумма, которую мужчинам удалось похитить, пока не озвучивается. Известно, что злоумышленники с места преступления скрылись на машине. В данный момент их разыскивают сотрудники полиции, по факту происшествия организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Видео: ЕАН Напомним, ночью 9 июня банкомат Сбербанка взорвали двое неизвестных, закачав внутрь газ, в одном из магазинов в Камышлове Свердловской области. Мужчины похитили около 1,5 миллиона рублей. Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)

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