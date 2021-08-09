Сбившему насмерть 9-летнего мальчика водителю в Белореченском предъявлено обвинение

В отношении задержанного мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, вследствие которого погиб человек, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, 4 августа 2021 года мужчина, будучи нетрезвым, управлял автомобилем «ВАЗ». Когда обвиняемый ехал на улице Уральской в Белореченском, он сбил 9-летнего ребёнка, который шёл по пешеходному переходу вместе с отцом. Вследствие серьёзных травм мальчик скончался на месте аварии.
Сотрудник Следственного комитета обратился в суд с просьбой о заключении обвиняемого под стражу. Суд, ознакомившись с материалами дела, заключил водителя под стражу до 3 октября 2021 года включительно.
Наказанием за данное преступление является лишение свободы сроком до 12 лет.