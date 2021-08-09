Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа

Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа
Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа
Сегодня, 22:21ПроисшествияФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
19-летнего студента, который «заминировал» Демидовский колледж, суд приговорил к трём годам лишения свободы условно. ЧП произошло утром 19 марта 2021 года.

Когда сотрудники ФСБ и полицейские вышли на шутника тот признался, что «на слабо», не думая о последствиях, позвонил на вахту и заявил о заложенной бомбе.

Из учебного заведения были эвакуированы порядка 300 учащихся и 15 сотрудников, в том числе и сам злоумышленник.

Молодой человек вместе со всеми вышел из колледжа, некоторое время находился на улице, наблюдая за происходящим, а затем ушел домой, - рассказывали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» v-tagile.ru.

Было установлено, что студент родом из деревни в Пермском крае, а в Тагил приехал учиться в колледже.

Напомним, что лжеминером оказался студент третьего курса Демидовского колледжа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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