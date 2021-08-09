Студент из Нижнего Тагила получил три года за ложное минирование колледжа

Когда сотрудники ФСБ и полицейские вышли на шутника тот признался, что «на слабо», не думая о последствиях, позвонил на вахту и заявил о заложенной бомбе.
Из учебного заведения были эвакуированы порядка 300 учащихся и 15 сотрудников, в том числе и сам злоумышленник.
Молодой человек вместе со всеми вышел из колледжа, некоторое время находился на улице, наблюдая за происходящим, а затем ушел домой, - рассказывали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» v-tagile.ru.
Было установлено, что студент родом из деревни в Пермском крае, а в Тагил приехал учиться в колледже.
Напомним, что лжеминером оказался студент третьего курса Демидовского колледжа.