За убийство из-за ревности житель Краснотурьинска осуждён на 11 лет

Ночью 2 марта 2021 года мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, увидел в окне квартиры свою сожительницу, которая вела диалог с каким-то мужчиной, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемый вышел на улицу и ударил мужчину в лицо кулаком. Далее он вытащил нож «бабочка», которым нанёс потерпевшему не менее 15 ударов в грудь и в живот. Мужчина вследствие серьёзных травм умер.
В июле 2020 года подсудимый освободился из тюрьмы, в которой сидел за умышленное тяжкое преступление. Прошлая судимость в порядке, установленном законом, не погашена и не снята.
Краснотурьинский городской суд вынес приговор в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд по исковому требованию сестры убитого постановил взыскать с подсудимого 800 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый моральный ущерб.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в июле 2021 года житель Полевского убил ножом свою сожительницу из-за возникшего между ними конфликта, а после оттащил её тело на балкон. Вскоре мужчина был задержан, против него возбудили уголовное дело.