За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет

За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет
За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет
Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: 1МI
Житель города Ирбита, убивший студента техникума воле бара «Американка» в Екатеринбурге в сентябре 2020 года, получил 8 лет колонии строго режима.

Решение по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Мордяшова, который 12 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры нанес с десяток ножевых ранений неизвестному мужчине, вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Свердловчанин признан виновным по ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Изначально гособвинитель просил назначить Мордяшову наказание в виде 9 лет лишения свободы. В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в начале августа 2021 года трое осужденных за убийство Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которые получили в общей сложности 57 лет лишения свободы, обжаловали приговор. Рассматривать апелляцию будут в суде Санкт-Петербурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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