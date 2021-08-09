За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет

Напомним, в начале августа 2021 года трое осужденных за убийство Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которые получили в общей сложности 57 лет лишения свободы, обжаловали приговор. Рассматривать апелляцию будут в суде Санкт-Петербурга.