Жила на ГГМ и нет родни: что известно об избитой в Сочи тагильчанке

Информацию о Элине рассказала жительница Нижнего Тагила, которая смогла опознать девушку по ксерокопии паспорта и связалась со спасительницей тагильчанки — Диной.
Избитая женщина уже сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, кто на неё напал.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавшего.Полиция приняла заявление об избиении, опросила. Того, кто ее избил, полиция знает, его сейчас ищут,сообщила Дина корреспонденту TagilCity.ru.
Избитую девушку приютили у себя неравнодушные местные жители. В понедельник они отправятся в полицию для снятия побоев. Дина надеется, что пострадавшую опознают и у неё найдутся хоть какие-нибудь родственники.
Напомним, в субботу утром, 7 августа, под теплотрассой в микрорайоне Быхта местная жительница обнаружила избитую без сознания женщину. В её сумке была обнаружена ксерокопия страницы паспорта, по которой удалось установить личность пострадавшей.