Пенсионерка за рулём Matiz пострадала в ДТП под Нижним Тагилом

Пенсионерка ехала со стороны посёлка Новоасбест в село Николо-Павловское поздним вечером. На 6 километре автодороги она не справилась с управлением и съехала в кювет. При этом автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП владелица иномарки была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом головы и раной плеча.