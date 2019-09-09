Пенсионерка за рулём Matiz пострадала в ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 7 сентября на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся в кювет. В аварии пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка ехала со стороны посёлка Новоасбест в село Николо-Павловское поздним вечером. На 6 километре автодороги она не справилась с управлением и съехала в кювет. При этом автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП владелица иномарки была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом головы и раной плеча.
У пострадавшей женщины 17 лет водительского стажа. За последние два года она ни разу не привлекалась к административной ответственности.
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