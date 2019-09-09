В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве супруги через четыре дня после свадьбы
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Екатеринбурга предстанет пред судом по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, 31 декабря прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей супругой. Пара зарегистрировала отношения четыре дня назад. Задумав расправится с супругой, мужчина уронил ее на диван и, используя в качестве орудия преступления шнур от настольной лампы, задушил женщину.
Свердловчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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