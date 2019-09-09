В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве супруги через четыре дня после свадьбы

По версии следствия, 31 декабря прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей супругой. Пара зарегистрировала отношения четыре дня назад. Задумав расправится с супругой, мужчина уронил ее на диван и, используя в качестве орудия преступления шнур от настольной лампы, задушил женщину.