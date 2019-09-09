В Первоуральске осудили мужчину за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

В период с января по март 2019 года подсудимый запланировал незаконный сбыт наркотических средств, а затем вступил в сговор с неизвестным лицом в социальной сети. Ахметчин выступал в качестве розничного курьера. Передача наркотических средств осуществлялась через «тайники»-закладки, а оплата проходила банковскими переводами.