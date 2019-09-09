В Первоуральске осудили мужчину за покушение на незаконный сбыт наркотических средств
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу Салавату Ахметчину в за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает надзорное ведомство.
В период с января по март 2019 года подсудимый запланировал незаконный сбыт наркотических средств, а затем вступил в сговор с неизвестным лицом в социальной сети. Ахметчин выступал в качестве розничного курьера. Передача наркотических средств осуществлялась через «тайники»-закладки, а оплата проходила банковскими переводами.
Товар Ахметчин распространял на территории города Первоуральска. В ходе проверки в тайниках подсудимого был обнаружен 61 сверток с наркотиками.
Первоуральский городской суд приговорил Салавата Ахметчина к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.
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