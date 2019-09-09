В Свердловской области женщина попала под грузовой поезд
Сегодня, 17:34ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вчера, 8 сентября, на Урале грузовой поезд сбил женщину на станции Храмцовская, сообщает следственный комитет Свердловской области.
45-летняя женщина пыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед двигающимся грузовым составом. Избежать происшествия не удалось, хотя машинист сигналил и затормозил поезд.
Сейчас выясняются обстоятельства дела.
Напомним, ранее, 30 августа, под колесами поезда в Свердловской области погиб 24-летний мужчина.
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