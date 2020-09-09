Известный уральский драматург заразился коронавирусом

Я и ковид. 30% поражения легких, написал он.
Возлюбленная драматурга Ирина Колесникова сообщила, что перед госпитализацией Богаев проходил КТ в частной клинике.
По ее словам, процедура была проведена за пять минут, а вот расшифровка пришла через час на электронную почту.
Впервые за долгое время я заплакала. Когда остро чувствуешь, что сегодня ты есть, а завтра можешь не быть, вдруг понимаешь, как ты любишь свою семью и как ты хочешь жить!поделилась она в Facebook.
Олег Богаев является главой литературно-художественного журнала «Урал» с 2010 года. Он сменил Николая Коляду, у которого учился на экспериментальном курсе в ЕГТИ.