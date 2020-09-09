Известный уральский драматург заразился коронавирусом

Известный уральский драматург заразился коронавирусом

Сегодня, 11:58ПроисшествияPhoto: личная страница Олега Богаева на Facebook
В Екатеринбурге известный драматург, главред журнала «Урал» Олег Богаев попал в больницу с коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Я и ковид. 30% поражения легких, написал он.

Возлюбленная драматурга Ирина Колесникова сообщила, что перед госпитализацией Богаев проходил КТ в частной клинике.

По ее словам, процедура была проведена за пять минут, а вот расшифровка пришла через час на электронную почту.

Впервые за долгое время я заплакала. Когда остро чувствуешь, что сегодня ты есть, а завтра можешь не быть, вдруг понимаешь, как ты любишь свою семью и как ты хочешь жить!поделилась она в Facebook.

Олег Богаев является главой литературно-художественного журнала «Урал» с 2010 года. Он сменил Николая Коляду, у которого учился на экспериментальном курсе в ЕГТИ.

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