Известный уральский драматург заразился коронавирусом

В Екатеринбурге известный драматург, главред журнала «Урал» Олег Богаев попал в больницу с коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Я и ковид. 30% поражения легких, написал он. Возлюбленная драматурга Ирина Колесникова сообщила, что перед госпитализацией Богаев проходил КТ в частной клинике. По ее словам, процедура была проведена за пять минут, а вот расшифровка пришла через час на электронную почту. Впервые за долгое время я заплакала. Когда остро чувствуешь, что сегодня ты есть, а завтра можешь не быть, вдруг понимаешь, как ты любишь свою семью и как ты хочешь жить!поделилась она в Facebook. Олег Богаев является главой литературно-художественного журнала «Урал» с 2010 года. Он сменил Николая Коляду, у которого учился на экспериментальном курсе в ЕГТИ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter