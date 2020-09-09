На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трехлетняя девочка

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трехлетняя девочка

Сегодня, 08:40ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле накануне вечером на 13 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу при столкновении двух иномарок пострадала трехлетняя девочка, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

8 сентября 2020 года около 19 часов водитель автомобиля «Сузуки ЭсИкс», следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону города Нижнего Тагила, совершил наезд на «Мицубиси Лансер», который остановился на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пассажирка «Мицубиси», девочка 2017 года рождения, была доставлена в больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы. После осмотра она отпущена домой.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, установлены причины и обстоятельства ДТП. Оба водителя оказались трезвыми.

Девочка находилась в детском кресле.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, что в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали водителя «Тойоты», скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадали две 15-летние девочки.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
ребенокдтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы