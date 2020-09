На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трехлетняя девочка

В Нижнем Тагиле накануне вечером на 13 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу при столкновении двух иномарок пострадала трехлетняя девочка, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

8 сентября 2020 года около 19 часов водитель автомобиля «Сузуки ЭсИкс», следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону города Нижнего Тагила, совершил наезд на «Мицубиси Лансер», который остановился на красный сигнал светофора. В результате ДТП пассажирка «Мицубиси», девочка 2017 года рождения, была доставлена в больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы. После осмотра она отпущена домой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, установлены причины и обстоятельства ДТП. Оба водителя оказались трезвыми. Девочка находилась в детском кресле. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Напомним, что в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали водителя «Тойоты», скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадали две 15-летние девочки.

