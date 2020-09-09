На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трехлетняя девочка

8 сентября 2020 года около 19 часов водитель автомобиля «Сузуки ЭсИкс», следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону города Нижнего Тагила, совершил наезд на «Мицубиси Лансер», который остановился на красный сигнал светофора.