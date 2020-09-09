В Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта

По словам источника, подозреваемый зашел вместе с ней в подъезд, возле лифта ударил ее два раза в область печени и убежал.
У потерпевшей мужчина ничего не забрал, орудие преступления выкинул во дворе дома.
Нож был найден, его передали приехавшей полиции и кинологам. Собака взяла след и побежала в сторону остановки «Широкая Речка».
Пострадавшая сейчас находится в реанимации в больнице № 9, ей сделали операцию. По словам врачей, сильно пострадала печень девушки.
Полиция ведет розыск нападавшего.
Напомним, что накануне вечером в Екатеринбурге спецслужбы оцепили дом для поимки мужчины, который стрелял с балкона квартиры.