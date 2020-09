В Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта

Вечером 8 сентября в Екатеринбурге на Широкой Речке мужчина возле лифта ударил ножом 17-летнюю девушку, сообщает Е1 со ссылкой собственный источник.

По словам источника, подозреваемый зашел вместе с ней в подъезд, возле лифта ударил ее два раза в область печени и убежал. У потерпевшей мужчина ничего не забрал, орудие преступления выкинул во дворе дома. Нож был найден, его передали приехавшей полиции и кинологам. Собака взяла след и побежала в сторону остановки «Широкая Речка». Пострадавшая сейчас находится в реанимации в больнице № 9, ей сделали операцию. По словам врачей, сильно пострадала печень девушки. Полиция ведет розыск нападавшего. Напомним, что накануне вечером в Екатеринбурге спецслужбы оцепили дом для поимки мужчины, который стрелял с балкона квартиры. Силовикам удалось попасть в квартиру стрелявших с балкона екатеринбуржцев

