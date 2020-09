7 сентября 2020 года на 81-м году жизни скончался Алексей Кузьмич Зюков, сообщается в группе во «ВКонтакте» «Совет молодежи ООО «НТЗМК».

Алексей Кузьмич начал работать на заводе контролером ОТК с 1960 года, директором стал спустя 20 лет, в 1981 году. Алексей Зюков награжден орденами и медалями, ему присвоены почетные звания «Заслуженный строитель России» и «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Прощание с Алексеем Кузьмичем состоится 9 сентября в 15.30 в большом зале в Реквиеме. Напомним, что известный уральский художник Вилен Мухаркин ушел из жизни 26 августа. На момент смерти ему было 95 лет.

