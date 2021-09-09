«Банда гопников»: таксисты пожаловались на серийные нападения в Екатеринбурге

О том, что в Екатеринбурге происходят нападения на водителей, рассказали несколько таксистов. По их словам, в городе орудует банда молодых людей.

На Сортировке в районе улицы Пехотинцев работает банда гопников, рассказал один из таксистов. По его словам, к машине подходят два уральца. Один останавливается прямо перед капотом, чтобы не дать водителю уехать. После этого второй человек открывает дверь машины и начинает разговаривать, при этом находясь на улице. После этого он хватает телефон и скрывается. Если водитель хочет побежать следом, третий молодой человек бьет дубинкой по голове. Мужчина отметил, что после хищения у него телефона написал заявление в полицию. Там рассказали, что за последнее время было около 20 подобных случаев, пишет Е1. Однако в полиции заявили, что всплеска нападений на таксистов зафиксировано не было. 8 сентября стражи порядка смогли раскрыть одно подобное преступление. Таксист принял заказ и должен был отвести клиента в Карпинск, однако сначала он попросил предоплату за проезд — 5 тысяч рублей. Мужчина ответил, что не имеет при себе столько денег. Когда водитель отметил заказ, уралец схватил его телефон и скрылся. Пытаясь нагнать злоумышленника, таксист заметил полицейских. Тогда он рассказал им о происходящем. В результате стражи порядка задержали похитителя. Им оказался мужчина, ранее судимый за хранение наркотических веществ и кражу. Напомним, 19 августа екатеринбурженка обвинила таксиста из сервиса «Ситимобил» в избиении. Она заявляет, что он хотел взять больше денег, чем положено. По словам девушки вокруг были очевидцы, но никто за нее не заступился. В избиениях обвиняет таксиста «Ситимобил» жительница Екатеринбурга

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