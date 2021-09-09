Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве газа в Екатеринбурге

Следственное управление СКР России начало проверку инцидента, произошедшего 8 августа 2021 года, когда в квартире многоэтажного дома произошел хлопок газа.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку обстоятельств, предшествующих взрыву газовоздушной смеси в одном из домов на Уралмаше уральской столицы, сообщает пресс-служба ведомства. При взрыве газа пострадал жилец квартиры, находящийся в момент хлопка дома, ударной волной выбита входная дверь в жилище, мужчина был доставлен в больницу машиной «скорой помощи». Напомним, 8 августа 2021 года также произошел взрыв газа в Подмосковье с пострадавшими, несколько межэтажных перекрытий сложились в жилом доме Ногинска. Люди под завалами: из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома в Подмосковье

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