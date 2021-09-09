Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности

Александр Коркин впервые появился на заседании по своей апелляции. Предыдущие слушания депутат пропускал из-за болезни, соответствующие справки приносил его адвокат.
Суд вынес оправдательное решение, так как срок давности дела истек 9 сентября, сообщает Е1.
Напомним, Коркин был признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорен к одному году лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
По версии следствия, Александр Коркин выстрелил в голову бизнесмену Сергею Титову во время охоты. Сам подозреваемый отрицал вину, сказав, что погибший сам выстрелил себе в голову. По его мнению, обвинение было основано только на предположениях.
С приговором не согласились и родственники убитого, запросив наказание в виде двух лет лишения свободы.