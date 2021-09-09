Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности

Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности
Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: 1MI
Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Коркин признан невиновным в убийстве по неосторожности, так как 9 сентября срок давности дела истек.

Александр Коркин впервые появился на заседании по своей апелляции. Предыдущие слушания депутат пропускал из-за болезни, соответствующие справки приносил его адвокат.

Суд вынес оправдательное решение, так как срок давности дела истек 9 сентября, сообщает Е1.

Напомним, Коркин был признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорен к одному году лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Александр Коркин
Фото:Официальный сайт законодательного собрания Свердловской области

По версии следствия, Александр Коркин выстрелил в голову бизнесмену Сергею Титову во время охоты. Сам подозреваемый отрицал вину, сказав, что погибший сам выстрелил себе в голову. По его мнению, обвинение было основано только на предположениях.

С приговором не согласились и родственники убитого, запросив наказание в виде двух лет лишения свободы.

Материалы по теме:
убийствоохотаЕкатеринбургАлександр Коркин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы