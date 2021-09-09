«Форд» без номеров сгорел в Пионерском поселке Екатеринбурга

«Форд» без номеров сгорел в Пионерском поселке Екатеринбурга
«Форд» без номеров сгорел в Пионерском поселке Екатеринбурга
Сегодня, 09:27ПроисшествияФото: 1MI
Автомобиль «Форд» без госномеров вспыхнул рано утром 9 сентября 2021 года в Екатеринбурге. От огня пострадали соседние машины, пожар потушен.

Автомобиль Ford загорелся в 06:52 9 сентября 2021 года на парковке в Пионерском поселке уральской столицы, сообщает E1.

Со слов очевидцев происшествия, незадолго до возникновения пожара, около загоревшегося автомобиля, видели мужчину. Прилегающая территория оборудована камерами видеонаблюдения, вероятно, дознаватели смогут быстро установить причину возгорания.

В ликвидации пожара участвовали 8 пожарных МЧС Свердловской области и 2 спецмашины, возгорание было локализовано и потушено в течение 8 минут. Пострадали два соседних автомобиля.

Напомним, 28 августа 2021 года сгорел автомобиль предпринимателя в Екатеринбурге, в поджоге подозревают конкурентов бизнесмена.

Сюжеты:
Екатеринбург
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