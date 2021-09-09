Гаишники из Новой Ляли во время задержания нарушителя забыли застегнуть ему наручники

Госавтоинспекторы задержали жителя Новой Ляли с применением физической силы и спецсредств. При этом наручники на руках мужчины так и не были застёгнуты стражами порядка до конца.

Сотрудники ДПС Новой Ляли грубо задержали на остановке общественного транспорта мужчину. Соответствующую видеозапись прислал в редакцию TagilCity.ru местный житель утром 9 сентября. Задержанный полицейскими мужчина лежит спиной на асфальте, при этом один из правоохранителей держит его левой рукой за горло, а правой фиксирует руки уральца. Рядом на дороге находится фуражка правоохранителя — головной убор оказался там в результате борьбы. Второй гаишник стоит рядом и снимает происходящее на смартфон. На остановке находятся и другие люди — сначала никто из них никакого интереса к задержанию не проявляет. Задержанный правоохранителями мужчина говорит на камеру, что ничего не делал, требует объяснить, на каком основании к нему применили грубую физическую силу. В свою очередь сотрудник правопорядка отвечает, что задерживает уральца. Напарник в этот момент забирает у нарушителя телефон. В момент, когда полицейский начинает поднимать мужчину с асфальта, стоящая на остановке девушка говорит правоохранителям, что те «перегибают палку». Уралец в очередной раз спрашивает полицейских, в чем его обвиняют. Стражи порядка ответили ему, что мужчина якобы матерился и оскорблял их. Полицейские посадили задержанного на асфальт, после чего нарушитель начал требовать вызвать на место происшествия прокурора, а также обосновать ему законность задержания и попытки доставления в отдел полиции. При этом наручники гаишники застегнули только на одном запястье уральца. Фото: скриншот видео В итоге гаишники согласились составить протокол на месте — в ответ мужчина потребовал оставить дверь патрульного автомобиля открытой и сел на заднее сиденье. Фото: скриншот видео Редакция TagilCity.ru решила выяснить все обстоятельства произошедшего, а также законность действий полицейских в процессе задержания — не застёгнутые на обе руки наручники, необходимость применения физической силы и спецсредств, а также помещение задержанного ими уральца на заднее сиденье патрульного автомобиля. Оперативный комментарий в УГИБДД по Свердловской области получить не удалось. Напомним, в 2018 году на скамье подсудимых оказались трое сотрудников отдела полиции №17 Нижнего Тагила. Их обвиняли в превышении должностных полномочий. Не в клетке, а на скамье: тагильским полицейским озвучивают приговор по делу Головко 3 Фото Обвиняемые в избиении до смерти Станислава Головко в зале суда сидят не в клетке, а на скамейках.

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