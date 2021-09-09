Гаишники из Новой Ляли во время задержания нарушителя забыли застегнуть ему наручники

Гаишники из Новой Ляли во время задержания нарушителя забыли застегнуть ему наручники
Гаишники из Новой Ляли во время задержания нарушителя забыли застегнуть ему наручники
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Госавтоинспекторы задержали жителя Новой Ляли с применением физической силы и спецсредств. При этом наручники на руках мужчины так и не были застёгнуты стражами порядка до конца.

Сотрудники ДПС Новой Ляли грубо задержали на остановке общественного транспорта мужчину. Соответствующую видеозапись прислал в редакцию TagilCity.ru местный житель утром 9 сентября.

Задержанный полицейскими мужчина лежит спиной на асфальте, при этом один из правоохранителей держит его левой рукой за горло, а правой фиксирует руки уральца. Рядом на дороге находится фуражка правоохранителя — головной убор оказался там в результате борьбы. Второй гаишник стоит рядом и снимает происходящее на смартфон. На остановке находятся и другие люди — сначала никто из них никакого интереса к задержанию не проявляет.

Задержанный правоохранителями мужчина говорит на камеру, что ничего не делал, требует объяснить, на каком основании к нему применили грубую физическую силу. В свою очередь сотрудник правопорядка отвечает, что задерживает уральца. Напарник в этот момент забирает у нарушителя телефон.

В момент, когда полицейский начинает поднимать мужчину с асфальта, стоящая на остановке девушка говорит правоохранителям, что те «перегибают палку». Уралец в очередной раз спрашивает полицейских, в чем его обвиняют. Стражи порядка ответили ему, что мужчина якобы матерился и оскорблял их.

Полицейские посадили задержанного на асфальт, после чего нарушитель начал требовать вызвать на место происшествия прокурора, а также обосновать ему законность задержания и попытки доставления в отдел полиции. При этом наручники гаишники застегнули только на одном запястье уральца.

Фото:скриншот видео

В итоге гаишники согласились составить протокол на месте — в ответ мужчина потребовал оставить дверь патрульного автомобиля открытой и сел на заднее сиденье.

Фото:скриншот видео

Редакция TagilCity.ru решила выяснить все обстоятельства произошедшего, а также законность действий полицейских в процессе задержания — не застёгнутые на обе руки наручники, необходимость применения физической силы и спецсредств, а также помещение задержанного ими уральца на заднее сиденье патрульного автомобиля. Оперативный комментарий в УГИБДД по Свердловской области получить не удалось.

Напомним, в 2018 году на скамье подсудимых оказались трое сотрудников отдела полиции №17 Нижнего Тагила. Их обвиняли в превышении должностных полномочий.

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