Криминальную разборку в кафе в Екатеринбурге пресекли полиция и СОБР

Несколько крепких мужчин, в том числе один чеченец, решили выяснить отношения в кафе «Альшам» в Екатеринбурге, однако им помешали полиция и СОБР.

О том, что в кафе проходит встреча, дежурному сообщили 7 сентября в 23.55. Приехавшие на место инцидента стражи порядка изъяли вещественные доказательства, включая «билеты банка приколов», рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Один из людей, знакомый с ситуацией, анонимно раскрыл подробности встречи. Как стало известно, предприниматель, который занимается строительством, взял деньги для работы, однако так ничего и не выполнил. Кредиторы потребовали, чтобы им вернули средства, сообщает Е1. На встречу они пришли с юристами, желая разрешить вопрос без вмешательства суда, однако предприниматель обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве. Кредиторы были задержаны во время передачи средств. Напомним, 4 августа стало известно, что в Екатеринбурге была задержана банда, которая избивала и грабила мужчин. Злоумышленники знакомились с пострадавшими на сайтах знакомств и приглашали их к себе в квартиру под видом детей. Банда екатеринбуржцев заманивала в квартиру мужчин под видом девушки и грабила их

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