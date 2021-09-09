Кухонному бойцу из Екатеринбурга грозит 7 лет колонии за ограбление собутыльника

Кухонному бойцу из Екатеринбурга грозит 7 лет колонии за ограбление собутыльника
Кухонному бойцу из Екатеринбурга грозит 7 лет колонии за ограбление собутыльника
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Несколько раз ударил кулаком в голову и забрал у собутыльника смартфон рецидивист из Екатеринбурга.

С сообщением о грабеже в отдел полиции № 6 Екатеринбурга обратился 39-летний житель уральской столицы. В своём заявлении мужчина указал, что его знакомый во время совместного распития спиртного ударил пострадавшего несколько раз кулаком в голову. После этого злоумышленник похитил смартфон стоимостью 15 тысяч рублей и ушёл в неизвестном направлении, рассказали TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Хвойная. По факту грабежа правоохранители возбудили уголовное дело.

По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и очевидцев произошедшего, а также изъяли следы рук предполагаемого обидчика, рассказали редакции в полиции.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 37-летний ранее судимый за кражу житель Екатеринбурга. Задержанный полностью признался в содеянном. Похищенный злоумышленником телефон изъяли и приобщили к материалам дела. До суда екатеринбуржец будет находиться под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Каменске-Уральском задержали подозреваемого в грабеже смартфона. Злоумышленник похитил телефон у 10-летней школьницы и пытался его продать.

Сюжеты:
Екатеринбург
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