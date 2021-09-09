Мужчина с полным рюкзаком конопли задержан полицейскими на станции Егоршино

Мужчина был задержан 9 сентября 2021 года в поле, рядом с железнодорожной станцией Егоршино под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Свердловской области.
В рюкзаке задержанного обнаружили пакет со свежескошенной травой, вес растений составил почти 1,5 килограмма. Эксперты установили, что найденное вещество является наркотическим дикорастущим веществом конопля.
Задержанный пояснил, что нарвал дикорастущую марихуану в поле для личных целей, в отношении его возбудили уголовное дело по 228 статье УК РФ. Мужчине выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в начале сентября 2021 года в Екатеринбурге был задержан мужчина, устроивший у себя в квартире плантацию культивированной конопли.