Новое нападение извращенца на девушку в Екатеринбурге

Со слов пострадавшей, это был мужчина неславянской внешности. Заявление в полицию она писать не стала, посчитав произошедшее не существенным. Полицейские же имеют обратное мнение и просят всех пострадавших от противоправных действий горожан сразу обращаться в полицию.