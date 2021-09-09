Подросток на пляже в Сочи изнасиловал семилетнего свердловчанина

Подросток надругался над семилетним школьником из Свердловской области на пляже в Сочи. При этом ребенок имеет психические отклонения.

В полицию с заявлением пришла мама юного уральца. Версия следствия гласит, что происшествие случилось 22 августа на пляже «Робинзон», который находится на Сухумском шоссе, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в полиции. Отыскать обвиняемого получилось не сразу. 11-классник из поселка Знаменский Орловской области был задержан 7 сентября. В процессе допроса молодой человек признался, что надругался над ребенком. Его подросток увидел на пляже. Теперь на школьника возбудили уголовное дело за насилие над лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Напомним, в июле житель Невьянска изнасиловал 12-летнюю девочку. В тот вечер девочка гуляла в компании друзей. Они разбежались, когда неизвестный начал проявлять интерес к ребенку и буквально «вырвал» ее из компании подростков. Друзья разбежались: 12-летнюю девочку изнасиловал молодой человек в Невьянске

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