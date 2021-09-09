Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила

Рано утром 7 сентября 2021 года в нижнем Тагиле прошли два обыска в рамках уголовного дела по факту исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга, произошедшего год назад в областном центре, сообщает E1.
Первый обыск полицейские провели на улице Ильича: срезав дверь болгаркой, они устроили обыск в пустой квартире, после чего поехали на следующий адрес. Квартира осталась открытой.
Второй обыск был произведен на улице Парковой: там силовики успели спилить дверь в квартире, когда вернулась хозяйка жилища с детьми. У нее также был проведен обыск. Со слов женщины, был досмотрен даже школьный портфель ребенка. После оформления всех бумаг полицейские удалились, также оставив хозяйку с раскуроченной дверью.
Напомним,летом 2021 года было найдено тело еще одного пропавшего в Екатеринбурге бизнесмена со следами насильственной смерти.