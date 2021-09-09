За убийство жены-блогера из Екатеринбурга муж получил 8 лет тюрьмы

За убийство жены-блогера из Екатеринбурга муж получил 8 лет тюрьмы
За убийство жены-блогера из Екатеринбурга муж получил 8 лет тюрьмы
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1MI
Суд Свердловской области вынес приговор убийце бьюти-блогера Кристины Журавлевой, которое произошло в середине апреля 2021 года под Екатеринбургом. В преступлении сознался муж убитой, суд приговорил его к 8 годам лишения свободы строгого режима.

Супруг убитой им жены-блогера Кристины Журавлевой признал свою вину в совершении преступления, на судебном процессе, начавшемся в августе 2021 года, он пояснил, что жена его унижала и периодически избивала, но убивать ее он не планировал, сообщает E1.

Напомним, в ходе семейной ссоры в апреле 2021 года, осужденный задушил свою супругу и только через 5 дней вывез тело в лесной массив под Екатеринбургом, арендовав для этого автомобиль. Девушку нашел случайный водитель, долгое время сыщики не могли установить личность убитой, так как родственники не обращались в полицию с заявлением о пропаже человека. Лишь 30 апреля сам осужденный заявил о пропаже жены.

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Екатеринбург
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