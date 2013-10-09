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А деньги были так возможны… Тагильский пристав присвоила себе 178000 рублей должника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А деньги были так возможны… Тагильский пристав присвоила себе 178000 рублей должника

9 октября 2013, 14:23Происшествия
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