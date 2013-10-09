А деньги были так возможны… Тагильский пристав присвоила себе 178000 рублей должника
9 октября 2013, 14:23Происшествия
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Накануне ревизоры выявили преступление, совершенное судебным приставом-исполнителем Тагилстроевского РОСП Нижнего Тагила.
Мошенница действовала следующим образом: приняла деньги от должника в сумме 178000 рублей, а взамен выдала фиктивное постановление об окончании исполнительного производства, не приняв средства на квитанционную книжку и не выдав квитанцию установленного образца. Естественно, полученные деньги тагильчанка потратила на свои нужды, пишет издание nep08.
По делу была проведена проверка, а материалы направлены в органы внутренних дел. Сейчас в отношении растратчицы возбуждено уголовное дело.
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