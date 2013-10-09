А деньги были так возможны… Тагильский пристав присвоила себе 178000 рублей должника

Мошенница действовала следующим образом: приняла деньги от должника в сумме 178000 рублей, а взамен выдала фиктивное постановление об окончании исполнительного производства, не приняв средства на квитанционную книжку и не выдав квитанцию установленного образца. Естественно, полученные деньги тагильчанка потратила на свои нужды, пишет издание nep08.