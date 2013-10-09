Ночная встреча со столбом: в Нижнем Тагиле серьезное ДТП (ФОТО)

Информацию и фотографии ДТП разместил пользователь Влад Шестаков в паблике «Типичный Тагилчанин». На фото явно видно, что единственным участником происшествия стал автомобиль Ford Focus. Произошла авария на Вагонке, на проспекте Вагоностроителей у магазина «СуперСтрой».

Вероятно, водитель не справился с управлением, что привело к столкновению автомобиля со столбом, в результате чего транспорт серьезно поврежден.

В очередной раз тагильчане убеждаются в том, насколько опасно ездить в холодную погоду. Асфальт становится замерзшим, местами даже скользким. Городской портал TagilCity.ru призывает всех водителей быть максимально аккуратными на дороге. А в отделении пропаганды ГИБДД советуют:

Важный фактор – психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Старайтесь воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и других маневров, не убедившись в их безопасности. Не забывайте также о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В непогоду нужно обязательно включать фары и «противотуманки», а в условиях тумана снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Фотографии из паблика «Типичный Тагильчанин»