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Ночная встреча со столбом: в Нижнем Тагиле серьезное ДТП (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночная встреча со столбом: в Нижнем Тагиле серьезное ДТП (ФОТО)

9 октября 2013, 11:18Происшествия
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