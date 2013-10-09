В Нижнем Тагиле подросток получит срок: у него нашли наркотики

По данным следствия, 3 апреля 2013 года несовершеннолетний купил на территории детского сада 2 свертка с курительной смесью «Спайс», а там же вечером уже был задержан около торгового центра «Кировский» в Тагилстроевском районе сотрудниками транспортной полиции.

Во время проведения досмотра оказалось, что масса наркотиков превысила грамм, что классифицируется как крупный размер. Расследуя дело выяснилось, что молодой человек живет в неполной семье, регулярно пропускает занятия и даже был отчислен после 10 класса из школы №3 за низкую успеваемость, сообщает vedomosti-ural.ru.

Нужно добавить, что после инцидента следователями Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проведены профилактические беседы среди учащихся 5-ти классов школы №3 города Нижнего Тагила.

Приговором Тагилстроевского районного суда города Нижнего Тагила молодому человеку назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.