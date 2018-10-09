235 человек эвакуированы из лицея в Екатеринбурге из-за пожара

9 октября на улице Щорса в Екатеринбурге произошло возгорание в здании лицея №33. Пожар возник на крыше спортивного зала, которое пристроено к основному учебному корпусу. 235 человек были выведены на улицу в ходе эвакуации. Возгорание удалось ликвидировать первичными средствами пожаротушения.