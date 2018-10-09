Рыбак утонул под Нижним Тагилом во время урагана

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8 октября во время ураганного ветра под Нижним Тагилом погиб рыбак.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело мужчины 1955 года рождения обнаружила жительница Нижнего Тагила утром 9 октября на Верхнем прудке. Там же находилась деревянная лодка.
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В МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что причина смерти погибшего будет установлена по результатам экспертизы.
Мужчина работал охранником и проживал на ГГМ. В госинспекции по маломерным судам МЧС России рассказали, что высокие волны, наблюдавшиеся 8 октября на водоемах Нижнего Тагила, могли стать причиной происшествия. Кроме того, известно, что погибший был без спасательного жилета информирует АН «Между строк».
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