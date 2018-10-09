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Рыбак утонул под Нижним Тагилом во время урагана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рыбак утонул под Нижним Тагилом во время урагана

Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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