Рыбак утонул под Нижним Тагилом во время урагана

Тело мужчины 1955 года рождения обнаружила жительница Нижнего Тагила утром 9 октября на Верхнем прудке. Там же находилась деревянная лодка.

В МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что причина смерти погибшего будет установлена по результатам экспертизы.

Мужчина работал охранником и проживал на ГГМ. В госинспекции по маломерным судам МЧС России рассказали, что высокие волны, наблюдавшиеся 8 октября на водоемах Нижнего Тагила, могли стать причиной происшествия. Кроме того, известно, что погибший был без спасательного жилета информирует АН «Между строк».