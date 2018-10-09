Школьник из Екатеринбурга поссорился с бабушкой и уехал на товарняке в Омск
Сегодня, 20:51Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Школьник из Екатеринбурга поехал один во Владивосток после ссоры с бабушкой. Полицейские задержали его в Омске.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейские заметили мальчика на вокзале в Омске. Правоохранители доставили ребенка в отделение, там мальчик рассказал, что поссорился со своей бабушкой, после чего решил уехать к своей сестре, которая живет во Владивостоке. Для достижения цели школьник продал свой сотовый телефон и купил билет до Богдановича, а оттуда сел на электричку до станции «Ишим».
До Омска он добрался на грузовом поезде, чтобы хватило денег. Ребёнок признался, что замерз и сожалеет о содеянном.
Как пишет ИА «Город55», ребенку помогли купить билет и отправили домой, предварительно уведомив родителей о его местонахождении.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей