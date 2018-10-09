Школьник из Екатеринбурга поссорился с бабушкой и уехал на товарняке в Омск

Полицейские заметили мальчика на вокзале в Омске. Правоохранители доставили ребенка в отделение, там мальчик рассказал, что поссорился со своей бабушкой, после чего решил уехать к своей сестре, которая живет во Владивостоке. Для достижения цели школьник продал свой сотовый телефон и купил билет до Богдановича, а оттуда сел на электричку до станции «Ишим».