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Школьник из Екатеринбурга поссорился с бабушкой и уехал на товарняке в Омск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник из Екатеринбурга поссорился с бабушкой и уехал на товарняке в Омск

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