Сотрудник Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге

В одной из квартир Екатеринбурга был найден труп мужчины 1971 года рождения, который принадлежал сотруднику полиции.

По информации от руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, специалисты заявили, что инцидент не связан с исполнением погибшим служебных обязанностей. Также пресс-секретарь сообщил, что в настоящий момент прорабатываются все версии случившегося.