Сотрудник Интерпола найден мертвым в Екатеринбурге

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По предварительным данным, сотрудник национального бюро покончил с собой.
Сюжеты: Екатеринбург
В одной из квартир Екатеринбурга был найден труп мужчины 1971 года рождения, который принадлежал сотруднику полиции.
По информации от руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, специалисты заявили, что инцидент не связан с исполнением погибшим служебных обязанностей. Также пресс-секретарь сообщил, что в настоящий момент прорабатываются все версии случившегося.
Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области добавили, что проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит назвать точную причину смерти представителя правоохранительных органов, информирует Znak.com.
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