44-летняя тагильчанка попала под колеса Chevrolet на пешеходном переходе

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 сентября около 18:30 в Нижнем Тагиле у дома №29 на улице Победы водитель Chevrolet Cruze наехал на 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудниками ГИБДД установлено, что 36-летний водитель на Chevrolet Cruze ехал со стороны улицы Мира в сторону Пархоменко и на улице Победы сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая госпитализирована в ЦГБ №4 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами обеих голеней.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей