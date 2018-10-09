Вышел выкинуть мусор: детский тренер пропал в Екатеринбурге

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5 октября в Екатеринбурге пропал 54-летний Дмитрий Байков, работающий детским тренером по футболу. Мужчина вышел из дома, чтобы выкинуть мусор и исчез.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал сын пропавшего, по камерам видеонаблюдения видно, что его отец вышел из подъезда в 16:47, чтобы выкинуть мусор. Дальше его путь отследить нельзя, так как камер у мусорных баков нет.
С собой у мужчины были только ключи от квартиры. Ранее Дмитрий никогда не пропадал, сообщает E1.ru.
Приметы Дмитрия Байкова: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы, голубые глаза.
Был одет в черную удлиненную куртку с серебристой молнией, черные спортивные штаны, черные кроссовки.
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Всем, кому что-либо известно о местонахождении Байкова Дмитрия Леонидовича, просьба позвонить по телефону +7 912 033 00 10 (Максим).
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