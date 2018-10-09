Вышел выкинуть мусор: детский тренер пропал в Екатеринбурге

Как рассказал сын пропавшего, по камерам видеонаблюдения видно, что его отец вышел из подъезда в 16:47, чтобы выкинуть мусор. Дальше его путь отследить нельзя, так как камер у мусорных баков нет.

С собой у мужчины были только ключи от квартиры. Ранее Дмитрий никогда не пропадал, сообщает E1.ru.

Приметы Дмитрия Байкова: рост 175 см, худощавое телосложение, темно-русые с сединой волосы, голубые глаза.

Был одет в черную удлиненную куртку с серебристой молнией, черные спортивные штаны, черные кроссовки.