Житель Нижнего Тагила был задержан по подозрению в двойном убийстве

Два трупа были обнаружены в поселке Динас под Первоуральском 8 октября. Полицию вызвали местные жители, сообщив, что в соседней квартире кричит женщина. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела мужчины и женщины, там же они задержали подозреваемого в убийстве 48-летнего тагильчанина, который ранее был судим.