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Житель Нижнего Тагила был задержан по подозрению в двойном убийстве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила был задержан по подозрению в двойном убийстве

Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
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