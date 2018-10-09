Житель Нижнего Тагила был задержан по подозрению в двойном убийстве
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
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48-летный житель Нижнего Тагила задержан в поселке под Первоуральском по подозрению в двойном убийстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Два трупа были обнаружены в поселке Динас под Первоуральском 8 октября. Полицию вызвали местные жители, сообщив, что в соседней квартире кричит женщина. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела мужчины и женщины, там же они задержали подозреваемого в убийстве 48-летнего тагильчанина, который ранее был судим.
Житель Нижнего Тагила гостил у своих знакомых. Предположительно, убийство произошло на почве конфликта во время распития алкоголя. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был судим четыре раза и совсем недавно освободился из тагильской колонии.
В отношении жителя Нижнего Тагила решается вопрос о предъявлении обвинения.
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