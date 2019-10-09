Пропавшего 61-летнего жителя Нижнего Тагила нашли замерзающим в подвале дома

По сообщению руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, мужчину нашли, благодаря звонку очевидца. Вчера около 23:00 девушка рассказала, что в квартале на Вагонке видела мужчину, похожего на пропавшего, направлявшегося в подвал.

Мы съездили, информацию проверили. Да, действительно, там его замерзшего обнаружили в подвале, рассказал он.

Шмавона Агджояна передали медикам для оказания помощи, а на место его временного пребывания вызвали полицию.