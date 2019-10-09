Пропавшего 61-летнего жителя Нижнего Тагила нашли замерзающим в подвале дома
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: vk.com
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В Нижнем Тагиле сотрудники отряда «Скорпион» нашли в подвале 61-летнего Шмавона Агджояна, страдающего амнезией.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По сообщению руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, мужчину нашли, благодаря звонку очевидца. Вчера около 23:00 девушка рассказала, что в квартале на Вагонке видела мужчину, похожего на пропавшего, направлявшегося в подвал.
Мы съездили, информацию проверили. Да, действительно, там его замерзшего обнаружили в подвале, рассказал он.
Шмавона Агджояна передали медикам для оказания помощи, а на место его временного пребывания вызвали полицию.
Напомним, мужчина пропал 4 октября. Полицейские проверили места, где мог находиться Шмавон Агджоян, но так и не нашли его.
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