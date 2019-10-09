Стали известны подробности ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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В Нижнем Тагиле 9 сентября с рельсов сошел трамвай и врезался в автомобиль Mazda. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
За рулем автомобиля находилась 54-летняя женщина. Она получила перелом ребер и ушиб грудной клетки. Тагильчанка была госпитализирована в ЦГБ № 4. Также перелом ребер получил пассажир трамвая, он также был госпитализирован в медучреждение.
Трамвай следовал по маршруту № 4 «ВМЗ-Тагилстрой». В момент ДТП там находились четыре пассажира. Причины ДТП устанавливаются.
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