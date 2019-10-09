Стали известны подробности ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле

За рулем автомобиля находилась 54-летняя женщина. Она получила перелом ребер и ушиб грудной клетки. Тагильчанка была госпитализирована в ЦГБ № 4. Также перелом ребер получил пассажир трамвая, он также был госпитализирован в медучреждение.