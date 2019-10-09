Уралец проведет в колонии пять месяцев за неуплату алиментов
Сегодня, 22:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жителя Ревды осудили за неуплату алиментов и приговорили к пяти месяцам колонии, сообщает прокуратура Свердловской области.
В 2014 году суд лишил мужчину родительских прав и назначил алименты. Он должен был платить треть зарплаты, но не стал этого делать.
За это деяние мужчина привлекался к административной ответственности в мае этого года,сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Задолженность уральца на данный момент превышает 500 тысяч рублей. Решением очередного суда стало лишение свободы на пять месяцев.
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