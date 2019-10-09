В Екатеринбурге 10 человек были эвакуированы из-за пожара в гипермаркете «Мегамарт»
Сегодня, 09:31ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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В ночь на 9 октября в Екатеринбурге произошел пожар в здании гипермаркета «Мегамарт», пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что из здания были эвакуированы 10 человек. Помещение гипермаркета было сильно задымлено, для проветривания спасатели вскрыли ломами дверь. На месте работали 11 спецмашин и 45 сотрудников МЧС.
Очевидцы сообщили, что пожар произошел из-за возгорания утеплителя на фасаде здания. Еще одной причиной пожара очевидцы назвали короткое замыкание.
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