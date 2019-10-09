В Екатеринбурге задержаны троё подозреваемых в краже элитных иномарок
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В столице Урала полиция задержала трёх местных жителей, которые подозреваются в угоне элитных внедорожников, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.
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С помощью специального оборудования мужчины вскрывали иномарки, после чего отключали сигнализацию и уезжали. После угона они прятали автомобили и сбывали перекупщикам.
Злоумышленников удалось задержать в конце сентября рядом с гаражом, где стоял угнанный Kia Sportage. До этого они сменили госномера машины в лесу. Автомобиль вернули владельцу.
В ходе обыска полицейские обнаружили устройства для вскрытия машин, заготовки ключей и госномера.
Все члены банды ранее судимы за тяжкие преступления. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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