В Екатеринбурге задержаны троё подозреваемых в краже элитных иномарок

С помощью специального оборудования мужчины вскрывали иномарки, после чего отключали сигнализацию и уезжали. После угона они прятали автомобили и сбывали перекупщикам.

Злоумышленников удалось задержать в конце сентября рядом с гаражом, где стоял угнанный Kia Sportage. До этого они сменили госномера машины в лесу. Автомобиль вернули владельцу.

В ходе обыска полицейские обнаружили устройства для вскрытия машин, заготовки ключей и госномера.